قالت الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إنّ المصريين في الخارج يتسارعون في الإثبات للقيادة السياسية بأنهم جزء من الدولة ومن المبادرات التي يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يُقدمه الإعلاميان محمد مصطفى شردي ولبنى عسل، على شاشة "الحياة"، مساء الأربعاء، أنّ المصريين بالخارج بذل جهودًا جبارة في دعم مبادرة حياة كريمة سواء معنويًّا أو ترويجيًّا.



وأشارت إلى أنّ القوى الناعمة من المصريين الموجودة في الخارج سواء كيانات أو جيل ثان وثالث عملت على كسر الأخبار الكاذبة التي يتم ترديدها عن الدولة، والتي تتضمن مزاعم عن أن الدولة لا تهتم بالمواطن البسيط وتهتم فقط بالمدن.



وأكّدت أن مبادرة حياة كريمة تعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين وهو ما يروجه المصريون بالخارج للرد على الأكاذيب.



ولفتت إلى أنّ هناك دعمًا ماديًّا كبيرًا من قِبل هذه الفئة لدعم مشروعات حياة كريمة على أرض الواقع، مؤكّدًا أن المصريين بالخارج عندما يسمعون تقدير الدولة لأدوارهم فهو أمر شديد الأهمية بالنسبة لهم.