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وصف صنداي أوليسيه، مدرب نيجيريا السابق، أداء "سوبر إيجلز" في فوزهم 1-0 على منتخب مصر بأنه الأفضل لهم في السنوات الأخيرة.

وتلاقى المنتخبان مساء الثلاثاء في إطار منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا، المجموعة الرابعة، حيث فاز منتخب نيجيريا بهدف دون رد.

وجاء هدف فوز نيجيريا عن طريق لاعب ليستر سيتي كيليتشي إيهيناتشو، لتتصدر النسور المجموعة برصيد 3 نقاط.

وكتب صنداي أوليسيه عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "من الناحية الفنية والتكتيكية والبدنية والعقلية وأيًا كان الشيء الإيجابي الذي يمكن أن تفكر به في سوبر إيجلز بقيادة إيجوافوين، أشعر أنهم سيطروا على مصر".

وأضاف: "هذا أفضل أداء لسوبر إيجلز في السنوات الأخيرة، بهذا المستوى يمكننا أن نكون متفائلين للغاية".