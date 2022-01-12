عبد العزيز توفيق: التشخيص النهائي لـ أكرم لم يحسم حتى الآن

يخضع أكرم توفيق، ظهير أيمن النادي الأهلي والمنتخب المصري، لأشعة وفحوصات طبية في مستشفى بالكاميرون اليوم الأربعاء، للاطمئنان عليه بعد أن خرج مصابا من مباراة الفراعنة ونيجيريا في كأس الأمم الإفريقية.

ومن جانبه أكد عبدالعزيز توفيق، لاعب الزمالك السابق وشقيق نجم المنتخب، أنه يتواصل بشكل بدوري مع أكرم، قائلا: "بتواصل دائمًا مع أكرم حتى الآن الفريق الطبي لم يجري له الأشعة لوجود عطل في جهاز الرنين، ومن المفترض أن يتم عمل الأشعة خلال الساعات المقبلة".

وأضاف: "أرفض التسليم بالأحاديث التي تروى عبر الإعلام بإصابة أخي بقطع في الرباط الصليبي".

وتعرض أكرم توفيق للإصابة في الدقائق الأولى من مواجهة نيجيريا بكأس أمم أفريقيا، وغادر اللقاء مبكرًا لصالح زميله محمد عبد المنعم.

وافتتح منتخب مصر، مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بالخسارة 0-1 أمام نيجيريا، اليوم الثلاثاء، على ملعب رومدي أدجيا، في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة.

ويستعد المنتخب لمواجهة غينيا بيساو والسودان في الجولتين الثانية والثالثة من دور المجموعات للبطولة القارية.