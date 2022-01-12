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يقيم مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة عددا من الأنشطة الفنية والثقافية، وذلك اعتبارا من الثالثة عصر السبت المقبل.

وتبدأ الفعاليات تحت عنوان: "جولة الفنون" بمحاضرة حول أحد روافد الفنون مقدمة لشباب المركز مع عرض تقديمي للتوضيح، ويعقبها.

وفي الرابعة مساءً، افتتاح معرض لنتاج أنشطة ورش شهر سبتمبر التي أقامها المركز في مجالات الفنون التشكيلية وغيرها.

وتقام ندوة جديدة لنادي القصة بعنوان: "هل تفتقد الصحافة الثقافية العدالة"، وحوار حول دور الصحافة الثقافية في الارتقاء بالمشهد الثقافي بشكل عام، وتأثير ظهور الميديا علي الصحافة الأدبية والثقافية، وغيرها من الموضوعات.

ويشارك في الندوة الكاتب الكبير نبيل عبدالحميد رئيس نادي القصة، والكاتب الصحفي علاء عبد الهادي رئيس تحرير أخبار الأدب، والكاتب ماهر حسن نائب رئيس تحرير المصري اليوم، والكاتب عيد عبدالحليم رئيس تحرير مجلة أدب ونقد، والكاتب محسن عبد العزيز نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام والمشرف العام على ملحق الجمعة، والكاتب حسن الجوخ نائب رئيس نادي القصة، والكاتب د. سيد نجم امين صندوق النادي، ويدير الندوة الكاتب محمد القصبي.