زاهي حواس: المشاركون في منتدى شباب العالم سيكونوا سفراء لمصر

عبّر عالم الآثار المصرية زاهي حواس، عن انبهاره بمنتدى شباب العالم الذي يؤكد أنّ الدولة مهتمة بالشباب من كل دول العالم.

وقال في تصريحات إعلامية خلال حضوره فعاليات المنتدى: "أشكر الرئيس السيسي على المنتدى لأنه يمثّل فكرته، بين تدريب الشباب المصري وتأهيلهم ثم اجتماعهم مع الشباب من كل دول العالم".

وأضاف حواس، أنّ التوصيات التي تصدر عن المنتدى تحظى باهتمام الأمم المتحدة وهو ما يعكس حجم أهميته على الصعيد العالمي.

وأشار إلى أنّ الشباب المشاركين في المنتدى سيكونوا بمثابة سفراء لمصر بعد عودتهم لبلادهم، وينقلون صورة عن الأمن والأمان بها، وهو ما يُساهم في عودة السياحة المصرية بقوة.

وانطلقت أمس الأول الاثنين، فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، والتي تستمر حتى 13 يناير الجاري بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، ويهدف إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.