التشكيل الرسمي لمباراة كوت ديفوار وغينيا الإستوائية

أعلن منتخبا كوت ديفوار وغينيا الإستوائية التشكيل الرسمي لمباراة الفريقين في ضربة البداية بكأس الأمم الإفريقية.
وجاء تشكيل كوت ديفوار كالتالي:
حراسة المرمى: بدارا علي سنجاري
الدفاع: ويلفريد كونان – سيمون ديلي – إريك بايلي – حبيب مايجا
الوسط: إبراهيما سنجاري – فرانك كيسي – جيان ميشيل سيري
الهجوم: ماكسويل كورنيه – سيباستيان هالر – ماكس جردال
فيما جاء تشكيل غينيا الإستوائية:
حراسة المرمى: مانويل سابونجا
الدفاع: باسيليو ندونج – ساؤول كوكو – إستيبان أوروزكو – كارلوس أكابو
الوسط: إيبان سالفادور – بابلو جاينت – جوسيه ماتشين – يانيك بواليا
الهجوم: إيلميانو نيسوي – دوريان هانزا