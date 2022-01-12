 التشكيل الرسمي لمباراة كوت ديفوار وغينيا الإستوائية - بوابة الشروق
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التشكيل الرسمي لمباراة كوت ديفوار وغينيا الإستوائية

محمد جلال
نشر في: الأربعاء 12 يناير 2022 - 8:54 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 يناير 2022 - 8:55 م

أعلن منتخبا كوت ديفوار وغينيا الإستوائية التشكيل الرسمي لمباراة الفريقين في ضربة البداية بكأس الأمم الإفريقية.

وجاء تشكيل كوت ديفوار كالتالي:

حراسة المرمى: بدارا علي سنجاري

الدفاع: ويلفريد كونان – سيمون ديلي – إريك بايلي – حبيب مايجا

الوسط: إبراهيما سنجاري – فرانك كيسي – جيان ميشيل سيري

الهجوم: ماكسويل كورنيه – سيباستيان هالر – ماكس جردال

فيما جاء تشكيل غينيا الإستوائية:

حراسة المرمى: مانويل سابونجا

الدفاع: باسيليو ندونج – ساؤول كوكو – إستيبان أوروزكو – كارلوس أكابو

الوسط: إيبان سالفادور – بابلو جاينت – جوسيه ماتشين – يانيك بواليا

الهجوم: إيلميانو نيسوي – دوريان هانزا


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