أمرت النيابة العامة في ليبيا، الثلاثاء، بحبس 6 مسؤولين وموظفين بمصرف الجمهورية فرع زوارة، بتهمة اختلاس 600 ألف يورو جرى إيداعها في خزينة المصرف.

ونقل موقع بوابة الوسط، عن بيان لمكتب النائب العام عبر صفحته على "فيسبوك"، أن النيابة أجرت تحقيقات مع مدير فرع مصرف الجمهورية زوارة، وسلفه، ورئيس قسم الخزينة، وثلاثة موظفين في المصرف، بعد استيفاء إجراءات الاستدلال معهم من قبل مأمور الضبط القضائي التابع لمكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية.

وأضاف البيان أن نيابة العجيلات الابتدائية باشرت إجراءات التحقيق مع المتهمين في الواقعة.

وتابع: "أثبتت النيابة واقعة اختلاس المبلغ ووضع أوراق نقدية مقلدة بديلا عن الأوراق الصحيحة، ثم استجوبت المتهمين، حيث واجهت مدير فرع مصرف الجمهورية زوارة السابق ورئيس قسم الخزينة، بواقع امتناعهما عن التقدم ببلاغ عن الفعل المجرم للجهة المختصة، كما واجه خلفه وشركاؤه تهمة ارتكابهم جرم الاختلاس، وانتهت بحبسهم احتياطيا".