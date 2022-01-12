أرامكو السعودية تستثمر بقطاعات التكرير وتسويق وقود الطائرات في بولندا

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" توسيع وجودها العالمي في مجال التكرير والتسويق والكيميائيات من خلال استثمارات في قطاعات التكرير، ومبيعات الجملة، وتسويق وقود الطائرات في بولندا.

وقالت أرامكو السعودية في بيان لها اليوم الأربعاء "إنها وافقت على الاستحواذ على حصص ملكية بنسبة 30% في مصفاة بسعة 210 آلاف برميل في اليوم في جدانسك، و100% في تجارة الجملة المرتبطة بها، و50% في مشروع مشترك لتسويق وقود الطائرات مع شركة "بي بي".

وأوضحت الشركة أن عمليات الاستحواذ ستتم من شركة التكرير وبيع الوقود البولندية "بي كي إن أورلن" بعد اندماجها المقترح مع شركة "جروبا لوتوس"، ويخضع إتمام الصفقة للموافقات التنظيمية، بما في ذلك موافقة المفوضية الأوروبية.

وأوضحت أنها وقّعت مذكرة تفاهم مع كلٍّ من "بي كي إن أورلن" والشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" لاستكشاف فرص مشتركة في بولندا وأماكن أخرى في وسط وشرق أوروبا.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم أخرى بين أرامكو السعودية و"بي كي إن أورلن" تركز على استكشاف الفرص المحتملة في مجال البحث والتطوير.

ومن جانبه، قال النائب الأعلى للرئيس للتكرير والتسويق والكيميائيات في أرامكو السعودية، محمد القحطاني: "ستدعم هذه الاستحواذات تنويع محفظة منتجات الشركة عبر سلسلة القيمة الهيدروكربونية، بما في ذلك التركيز على تحويل الوقود السائل إلى كيميائيات".

وأضاف: "تتيح لنا شبكتنا العالمية المتوسعة من المصافي والمشاريع الكيميائية المشتركة الوصول إلى أسواق جديدة بمنتجاتنا، وتوفير كميات النفط الخام بشكل استراتيجي في مناطق جغرافية مختلفة، فالأهداف المتعلقة بأعمالنا في النفط ومنتجاته والمواد الكيميائية تنسجم بشكل وثيق مع "بي كي إن أورلن"، وهو ما يفسح المجال لأن نستكشف فرصًا إضافية في سوق البتروكيميائيات الأوروبي، وكذلك في مجالات البحث والتطوير".