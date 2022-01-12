استطلاع: لولا دا سيلفا يتصدر استطلاع رئاسي جديد في البرازيل

أظهر أول استطلاع في البرازيل العام الجاري أن الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لديه فرصة للفوز بالانتخابات الرئاسية العام الجاري في الجولة الأولى.



وبحسب استطلاع أجرته كويست كونسولتوريا بتكليف من جينيال انفيستمينتوس، حصل دا سيلفا على 45% من الأصوات متفوقا بأربع نقاط مئوية على كل المرشحين الآخرين.



وأظهر الاستطلاع الذي نقلته وكالة بلومبرج للأنباء أن الرئيس الحالي جاير بولسونارو حصل على 23% يليه القاضي السابق سيرجيو مورو بـ9% ووزير المالية السابق سيرو جوميز بـ5%، وحصل جواو دوريا، حاكم ساو باولو، على 3% وبينما حصل عضو مجلس الشيوح سيمون تيبيت على 1%.



وأشارت التوقعات إلى أن لولا سوف يفوز في الجولة الثانية في كل السيناريوهات بـ20 نقطة مئوية، وفي أحد السيناريوهات بدون الرئيس السابق سوف يخسر بولسونارو أمام مورو وجوميز.



وشارك في الاستطلاع ألفي شخص في الفترة بين 6– 9 يناير، وهناك هامش خطأ سالب أو موجب نقطتين مئويتين ومستوى الثقة 95%.