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قرر مراقب مباراة موريتانيا وجامبيا تأخر بداية اللقاء بسبب ما حدث في المباراة التي لعبت في نفس الملعب بين تونس ومالي.

ومن المقرر أن يتم تأجيل مباراة موريتانيا وجامبيا 45 دقيقة بسبب أحداث لقاء تونس ومالي.

وكان حكم مباراة تونس ومالي قد أنهى اللقاء قبل الوصول إلى الدقيقة 90 وسط اعتراضات شديدة من جانب منتخب تونس.

وبعد دخول اللاعبين لغرف الملابس طلب حكم المباراة عودة اللاعبين إلى أرض الملعب من أجل استكمال اللقاء وهو ما يتبقى فيه دقيقة من الوقت الأصلي بالإضافة إلى الوقت البدل الضائع.

ورفض منتخب تونس العودة متمسكا بإعادة اللقاء بالكامل رغم موافقة مالي على العودة والنزول لأرضية الملعب.