وفد اقتصادي إيراني يزور سوريا

وصل وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني رستم قاسمي، إلى سوريا على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى، في إطار زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام.

ووفقا لما ذكرته وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الأربعاء، فمن المقرر أن يلتقي قاسمي، الذي يترأس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين عن الجانب الإيراني، كلا من الرئيس السوري بشار الأسد، فضلا عن رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء.

ونقلت الوكالة عن قاسمي القول إن المباحثات ستركز على الصناعة والإنشاء والبنى التحتية.

تأتي زيارة الوفد الإيراني في إطار تكثيف التواصل بين البلدين، وكان وفد حكومي سوري زار طهران الشهر الماضي، وترأسه وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد.