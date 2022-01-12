أكّدت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أهمية العدالة في توزيع اللقاحات والأدوية وحماية الأطقم الطبية في ظل جائحة كورونا.

وقالت خلال مقابلة مع قناة "إكسترا نيوز" على هامش حضورها منتدى شباب العالم، يوم الثلاثاء، إنّ دولًا قليلة استحوذت على كميات كبيرة من اللقاحات التي تم إنتاجها، لكنّها أشارت إلى أنّ منتدى شباب العالم يعطي الأمل نحو التكاتف والتعاضد بين الدول لتحقيق الأمن الصحي وتوفير اللقاحات على مستوى العالم.

وتابعت: "في البداية استحوذت 20 دولة على 80% من اللقاحات، وقارة إفريقيا التي بها 1.3 بليون نسمة حصلوا فقط 0.6% من اللقاحات وهذا التوزيع غير عادل، بينما بعض الدول غطّت شعوبها بالجرعات اللازمة ووفّرت أيضًا جرعات تنشيطية.

وأشارت إلى أنّ المنظمة ناشدت في أكثر من مناسبة بالتعامل توزيع اللقاحات بشكل عادل، باعتبار أنّ هذا المسار هو الضمانة في مواجهة الفيروس.

وأوضحت أن المنظمة بادرت بإنشاء مرفق لتسريع وتيرة إتاحة اللقاحات والمستلزمات الطبية وتعزيز النظم الطبية، لتتوفر منصة دائمة أمام العلماء لتقديم أبحاثهم، لا سيّما عن اللقاحات.

وانطلقت أمس الأول الاثنين، فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، والتي تستمر حتى 13 يناير الجاري بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، ويهدف إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.