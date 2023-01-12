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تتزايد الإشارات لتدهور وضع التغير المناخي حول العالم، إذ شهدت أوروبا وفق تقرير أرصاد حديث أحر صيف لها خلال الصيف الماضي.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية، عن خدمة التغير المناخي للاتحاد الأوروبي، إن دول إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا شهدوا أحر سنة منذ الخمسينيات.

وأضاف البيان، أن العام المنصرم شهد ثاني أحر خريف على الدول الأوروبية كما تعرض الغرب والشمال الأوروبيين لموجات حر قوية بينما شهد الوسط والجنوب شح مبالغ في هطول الأمطار.

وتابع التقرير، أن البيانات الأخيرة بالعام الماضي تدل على تضاعف معدل الحرارة مقارنة بجميع العالم لتكون القارة الأوروبية الأكثر تأثرا بظاهرة الاحترار بين مختلف القارات.