هولندا توقف قيدا مثيرا للجدل على لم شمل أسر اللاجئين

قال وزير الهجرة الهولندي إريك فان دير بورج، أمام البرلمان في لاهاي، اليوم الأربعاء، إن هولندا بصدد تعليق تقييد الحق في لم شمل أسر اللاجئين في الوقت الحالي.

وتم رفض الإجراء المثير للجدل بالفعل عدة مرات في المحكمة على أساس أنه ينتهك المعاهدات الدولية.

وسيتم السماح لذوي الأشخاص الحاصلين على وضع لجوء بدخول البلاد دون قيود مجددا، حتى تتخذ المحكمة العليا قرارا نهائيا.

ومن المقرر أن تتداول المحكمة الإدارية الأعلى درجة القضية غدا الخميس، ولم يتضح بعد موعد صدور حكم.

وقضت المحكمة بالفعل في نهاية ديسمبر في إجراءات سريعة بأنه لا بد من السماح بدخول ذوي اللاجئين للبلاد دون قيود.

وذكرت أن فرض قيد على الحق في لم شمل الأسرة سينتهك الأعراف الوطنية والدولية. وكان هذا رابع حكم ضد الإجراء المثير للجدل.

وفرضت هولندا في الخريف الماضي إجراء حرمان اللاجئين من الحق في لم شمل أسرهم، ما لم يكن لديهم منزلهم الخاص أو أن يمضوا فترة انتظار تمتد 15 شهرا.