رشاد عبده: قرض صندوق النقد يضمن استمرار الودائع العربية

قال الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي شهادة جذب المستثمرين الأجانب.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء الأربعاء، أن الحصول على القرض من الصندوق خدمة للسوق المصري، موضحا أنه يضمن استمرار الودائع العربية.

وأشار إلى أن الحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي بـ347 مليون دولار غير مؤثر، متابعًا: "المبلغ ده يصرفه الشعب المصري في يومين، ولكن اللجوء للصندوق كان بسبب الفجوة التمويلية ولتوفير احتياجات الشعب المصري".

واستكمل: "هناك من يرى أن شروط صندوق النقد الدولي قاسية جدًا، إلا أن هذا ما كان يحدث في التعامل مع أي بنك آخر".

وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي يضع سياسات لتنفيذها كمخرجات للتفاوض، موضحا أن خبراء صندوق النقد الدولي يمتلكون خططا لكن بلا التركيز على المجتمع الذي سيتم تطبيقها به.