من الممكن أن تصل أعداد حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا في الصين إلى مستوى قياسي يقدر بـ7. 3 مليون يوم غد الجمعة، بحسب ما قاله باحثون مستقلون، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد لمواجهة موجة كبيرة من الإصابات بعد التوقف عن اتباع سياسة "صفر كوفيد" الصارمة التي كانت تنتهجها الصين.

وقال معهد "إيرفينيتي" البحثي الذي يتخذ من لندن مقرا له في أحدث توقعاته، إن عدد حالات الوفاة المرتبطة بالإصابة بمرض "كوفيد -19" قد يصل إلى 25 ألفا في اليوم الواحد بعد 10 أيام.

وبحلول ذلك، من الممكن أن يكون هناك أكثر من نصف مليون شخص قد لقوا حتفهم إثر الاصابة بكوفيد في الصين منذ بداية ديسمبر، بحسب التقديرات.

ويتوقع معهد "إيرفينيتي" ارتفاع العدد إلى 7. 1 مليون بحلول أواخر أبريل.

جدير بالذكر أن الصين تراجعت فجأة عن اتباعها لسياسة "صفر كوفيد" المعنية بمكافحة انتشار فيروس كورونا في السابع من ديسمبر الماضي، وذلك بعد أن كانت تتبع بموجبها بعض الإجراءات الأكثر صرامة في العالم لمدة تقرب من ثلاثة أعوام من خلال فرض قرارات إغلاق وحجر صحي إلزامي وإجراء اختبارات واسعة وتتبع المخالطين للمصابين.