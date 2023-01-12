التعليم: مد فترة سداد مصروفات طلاب الثانوية العامة إلى 28 فبراير المقبل

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، مد فترة سداد مصروفات طلاب الثانوية العامة إلى 28 فبراير المقبل؛ مراعاة لظروف أولياء الأمور.



جاء ذلك استجابة لإحدى أولياء أمور طلاب الثانوية العامة عبر إحدى جروبات الواتس آب، والتي طلبت من الوزير مد مهلة تسديد المصروفات.



وذكرت أن المدرسة أعلنت أن آخر يوم لتسليم أوراق طلاب الصف الثالث الثانوي الإثنين المقبل، والمطلوب دفع تأمين التابلت 100 جنيه والمصاريف 500 جنيه ورسوم امتحان 210 جنيهات، بإجمالي 800 جنيه، مناشدة الوزير بمد فترة دفع المصروفات ورسوم دخول الامتحان.