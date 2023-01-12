على مدار اليومين الماضيين، بدأت الحرب الروسية الأوكرانية فصلا جديدا، بمعركة يصفها البعض بأنها "الأعنف" منذ بدأ الحرب قبل ما يقارب العام، جراء احتدام القتال في مدينة "سوليدار"، والتي تمثل أهمية استراتيجية كبيرة لدى الطرفين الروسي والأوكراني.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إغلاق المداخل الشمالية والجنوبية لمدينة سوليدار، بواسطة وحدات القوات المحمولة جوا التابعة للقوات المسلحة الروسية، حسبما أفادت سكاي نيوز.

وفي المقابل، أقام الجيش الأوكراني هناك تحصينات دفاعية قوية، حيث سيسمح تحرير سوليدار بقطع طريق الإمداد المباشر بين باخموت وسيفيرسك، وكذلك بتغطية باخموت من الجانب الشمالي.

وفي ظل التطورات الجارية ثارت تساؤلات حول مدى الاهتمام الروسي بالسيطرة على تلك المدينة.

بوابة لانتصارات عسكرية

من بين عناصر أهمية تلك المدينة، أنه في حالة سيطرة بوتين عليها، ستمنحه فرصة للتقدم نحو مدينة بوخموت المهمة، والتي تقع على بعد نحو 10 كيلومترات في اتجاه الجنوب الشرقي، وهو ما يعني أن سوليدار ستمنح الروس إمكانية شن القصف المدفعي على بوخموت بشكل ناجح.

مناجم الملح

ويشتق اسم المدينة "سوليدار" من اسم الملح باللغة الروسية "سول"، وقد بدأت مناجم الملح في سوليدار العمل نهاية القرن التاسع عشر، وتقدر الاحتياطيات هناك بنحو 13 مليار طن، وخلال حقبة الاتحاد السوفيتي تم استخراج ما يصل إلى 40% من الملح في البلاد من تلك المنطقة، وحتى قبل بدء الصراع في شرق أوكرانيا كانت منتجات مصنع الملح "أرتيوم سول" تباع إلى 22 دولة حول العالم، وفقا لموقع "آر تي" الروسي.

وبالإضافة لذلك، فإن مناجم الملح الضخمة يمكن استخدامها لتمركز القوات وتخزين المعدات، بحيث تكون في مأمن من الغارات الجوية الأوكرانية.

دعاية سياسية

سبب آخر في الدفع بكل شيء نحو المعركة، ذكرت شبكة "بي بي سي"، من خلال مراسلها بأوكرانيا، أنه يوجد كم ضخم من الدعاية هناك، وهو ما يجعله نصرا كبيرا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشهره في أوجه المنتقدين في الداخل الروسي.