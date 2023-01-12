نائب محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق بمدينتي المنيا وأبو قرقاص

ويوجه بتحرير عدد من المحاضر لسلع منتهية الصلاحية والبيع بأسعار عالية

قاد الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، حملة مكبرة على عدد من المحال التجارية والهايبرات بمدينتي أبو قرقاص والمنيا؛ بهدف إحكام الرقابة على السلع والأسواق ومتابعة منافذ بيع السلع الغذائية؛ للتأكد من توافر كافة السلع وعدم رفع أسعارها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحتكرين منهم.

رافق المحافظ، الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، اللواء محمد عزت رئيس مدينة ابوقرقاص، الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، دكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، ونواب رئيس مركز ومدينة المنيا، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وخلال الحملة، وجه نائب المحافظ بتحرير عدد من المحاضر المتنوعة وذلك للبيع بأزيد من الأسعار المقررة وكذلك محاضر بيئة ومخالفة شروط التراخيص بالإضافة إلى محضر لبيع منتجات مجهولة المصدر كما تم ضبط لحوم ودواجن غير صالحة، كما تم فحص الشهادات الصحية.

شدد نائب المحافظ خلال الجولة، على ضرورة عدم زيادة الأسعار بالشكل المبالغ فيه، لافتا إلى استمرار الحملات الرقابية لمتابعة الأسعار وبخاصة السلع الاستراتيجية، مشددا على أنه سوف يتم التعامل بكل حسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء أو تخزين أو احتكار أي سلعة.

كما حرص نائب المحافظ على لقاء المواطنين والاستماع لآرائهم حول السلع ومدى توافرها بالأسواق ومستوى جودتها، مؤكدا على ضرورة الدور الإيجابي لهم للإبلاغ عن أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع حتى يتسنى للأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ويمكن الإبلاغ عن محتكري السلع الغذائية والمتلاعبين بقوائم الأسعار، على الأرقام والمواقع الاتية، غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة (0862320001– 0862342200)، بوابة الشكاوى الحكومية 16528، الموقع الإلكتروني ، خدمة المواطنين بالمحافظة 01100585052، جهاز حماية المستهلك الخط الساخن 19588، الموقع الإلكتروني ، الواتس آب 01577779999.