تونس: كلثوم بن رجب وزيرة للتجارة في حكومة نجلاء بودن

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أدت كلثوم بن رجب وزيرة التجارة وتنمية الصادرات اليمين الدستورية، اليوم الخميس، لتشغل المنصب خلفا لفضيلة الرابحي.

وأقال الرئيس قيس سعيد الرابحي قبل أسبوع في وقت تشهد فيه الأسواق نقصا كبيرا في المواد الأساسية وارتفاعا في الأسعار.

وهذه هي الاقالة الاولى في حكومة نجلاء بودن التي عينها الرئيس غداة اعلانه تدابير استثنائية في يوليو عام 2021 واستملت مهامها في أكتوبر من نفس العام.

ويتهم الرئيس سعيد المحتكرين والمضاربين بالتسبب في أزمة التموين بينما يرجع خبراء الأزمة الى نقص في السيولة بخزينة الدولة ما أعاق عمليات التوريد.

وكلثوم بن رجب هي من كوادر الإدارة التونسية وشغلت منصب مستشارة ورئيسة وحدة النزاع الجبائي بوزارة المالية.