فوز 9 طلاب بمسابقة جامعة القاهرة والمياه في قلب المل المناخي

اعتمد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، النتيجة النهائية لمسابقة "جامعة القاهرة والمياه في قلب العمل المناخي" والتي أطلقتها الجامعة لطلابها نهاية شهر أكتوبر الماضي، في إطار مساهمة الجامعة في فعاليات الاحتفال بالأسبوع العالمي للمياه، وتنمية وعي الطلاب بأهمية المياه والحفاظ عليها، وفي ضوء استراتيجية الجامعة في فتح المسارات الإبداعية أمام الطلاب في مختلف مجالات الإبداع والابتكار، واعطاء الأهمية للبعد البيئي بوصفه ركنا من أركان جامعات الجيل الرابع

وفاز في مجالات المسابقة المختلفة 9 طلاب، حيث فاز في بالمركز الأول في مجال الملصق الطالب زياد أحمد أبو الخير عبد الله بكلية الهندسة، وبالمركز الثاني الطالبة ميار محمد حامد عبد المجيد بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وبالمركز الثالث الطالب أحمد شريف أحمد عبد الله بكلية الطب.

وفي مجال الرسم، فاز الطالب ماريو أمجد فؤاد نصيف بكلية الطب بالمركز الأول، وفازت الطالبة ميار عبد النبي عيد جابر بكلية الزراعة بالمركز الثاني (عمل جماعي)، وفازت الطالبة شهد شريف أحمد عبد الله بكلية الطب البيطري بالمركز الثالث.

وفي مجال صناعة الفيديو، فاز الطالب محمد عماد الدين حسانين بكلية الطب البيطري بالمركز الأول، وفازت بالمركز الثاني الطالبة أميرة وائل محمد عارف بكلية الطب، وفازت بالمركز الثالث الطالبة أميرة أحمد إبراهيم بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وقدم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، التهنئة للطلاب الفائزين بالمسابقة، مؤكدًا حرص الجامعة على تنظيم العديد من المسابقات في مختلف الأنشطة الطلابية لخلق جيل متميز من أصحاب المواهب الشابة وتوفر بيئة حاضنة ومُحفزة لهم، وتقديم الدعم للطلاب المبتكرين والموهوبين في شتى المجالات باعتبار الجامعة ليست مكانًا لتلقي العلم فقط وإنما لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب بما يساهم في إعداد كوادر شابة يتم تسخير مواهبهم لخدمة الوطن وتحقيق التنمية المُستدامة وتطوير بيئة ومجتمع الإبداع بمفهومه الشامل.

ومن جهته، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن المسابقة تضمنت 4 محاور تتعلق بالمياه، حيث تناول المحور الأول "الأمن المائي"، والمحور الثاني "حماية الدلتا"، والمحور الثالث "المياه والتغيرات المناخية"، والمحور الرابع "الكوارث والأزمات المائية"، ذاكرا أن الطلاب الثلاثة الفائزين في كل مجال سيحصلون على جوائز مالية قيمة.