 جامعة الأقصر تشارك في اجتماع المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع - بوابة الشروق
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جامعة الأقصر تشارك في اجتماع المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع

محمد راشد
نشر في: الخميس 12 يناير 2023 - 2:13 ص | آخر تحديث: الخميس 12 يناير 2023 - 2:13 ص

شارك الدكتور حمدي محمد حسين، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، بجلسة الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، الذي ترأس الجلسة، وبحضور أعضاء المجلس.

وأوضح القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، أن الجلسة شهدت متابعة إنجازات الجامعات في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، خلال العام المنقضي، مضيفًا أنه تم مناقشة عدة موضوعات مهمة بشأن أعمال القطاع بالجامعات من بينها مقترح تسيير قافلة طبية لإحدى دول حوض النيل الإفريقية، بمشاركة كافة جامعات إقليم الصعيد.

وأشار إلى متابعة عمل اللجنة المشكلة بشأن إعداد مقترح متكامل، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالجامعات، ومساندة دور الرائدات الريفيات في هذا الشأن، موضحا متابعة أعمال اللجنة المكلفة، بإعداد معايير مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة لعام 2023.

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