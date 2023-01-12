أشتية: على أوروبا استخدام ثقلها الاقتصادي لمنع إسرائيل من القضاء على حل الدولتين

قال رئيس الوزراء الفلسطينيي محمد اشتية، اليوم الخميس، إن على أوروبا وضع ثقلها الاقتصادي خلف موقفها السياسي للضغط على إسرائيل من أجل وقف كافة إجراءاتها المدمرة لحل الدولتين.

وجدد اشتية - خلال استقباله وفدًا برلمانيًا سويديًا - مطالبته بضغط جاد على إسرائيل للسماح بعقد الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس.

وبحث اشتية مع الوفد آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في فلسطين، والإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة من الاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية وعمليات القتل والاعتقال والاستيلاء على الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني.

وأكد اشتية أن "اعتراف مملكة السويد بدولة فلسطين هو نموذج على الدول الأوروبية اتباعه للوقوف بجانب العدل والقانون الدولي"، مضيفًا أن "إسرائيل لم تعد تلتزم بالاتفاقيات الموقعة معها، وتمارس أبشع أنواع الممارسات العنصرية بحق أبناء شعبنا، والأوضاع السياسية والاقتصادية أصبحت على حافة الحافة ومعرضة للانهيار".

وطالب اشتية، الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية ومنتجاتها، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات بحق المستوطنين حملة الجنسيات الأوروبية.