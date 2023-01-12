ارتفاع كبير في طلبات اللجوء بألمانيا خلال العام الماضي

أظهر المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا يوم الأربعاء أن عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات لجوء إلى ألمانيا العام الماضي أكبر من أي وقت مضى منذ عام 2016.

وتقدم ما مجموعه 217 ألفا و774 شخصا بطلب لجوء إلى ألمانيا لأول مرة بين بداية يناير ونهاية ديسمبر، وهو ما يزيد بنسبة 47% تقريبا عن العام السابق.

وجاء معظم طالبي اللجوء العام الماضي من سوريا وأفغانستان وتركيا والعراق.

ووفقا للبيانات، فإن 24 ألفا و791 من هذه الطلبات التي قدمت لأول مرة تتعلق بالأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام من المولودين في ألمانيا.

ولم يكن على ما يقرب من مليون لاجئ حرب من أوكرانيا الذين وجدوا ملجأ في ألمانيا العام الماضي التقدم بطلب للحصول على اللجوء ، لكنهم حصلوا على حماية مؤقتة فورية بناء على توجيه من الاتحاد الأوروبي.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر: "لقد اتخذنا العديد من التدابير لإدارة وتنظيم الهجرة إلى ألمانيا بشكل أكثر قوة".

وفي عام 2016، بلغ عدد طلبات اللجوء ذروته بـ 722 ألفا و370 طلبا أوليا. وفي السنوات التالية، انخفض عدد طالبي اللجوء بشكل مستمر.