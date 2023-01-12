مياه كفرالشيخ: تحليل أكثر من 178 ألف عينة مياه شرب و4782 صرف صحي خلال عام

قال اللواء مهندس حسن عبدالغني القائم بتسيير الأعمال لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، إن قطاع الجودة والمعامل يعمل على مراقبة ومتابعة سلامة ومأمونية وجودة المياه بالمحطات وشبكات التوزيع بنطاق المحافظة من خلال معامل المحطات، والمعمل المركزي بالمقر الرئيسي والحاصل على شهادة الأيزو 17025، مشيرا إلى رفع وتحليل نحو 178 ألف عينة لمياه الشرب على مدار عام 2022.

وأشار عبدالغني، إلى اعتماد الإصدار الثاني لخطة سلامة ومأمونية المياه لنظام إمداد محطة الكشلة بمركز دسوق، بالإضافة إلى قيام الإدارة العامة لمراقبة الجودة بالشركة القابضة والمتمثلة في إدارة سلامة ومأمونية المياه بإجراءات المراجعة والتفتيش على تنفيذ الإجراءات التصحيحية الصادرة عن الإصدار الأول لنظم إمداد محطات "الخاشعة - فوه - مطوبس – متبول"؛ للتأكد من تنفيذ جميع الإجراءات التصحيحية الصادرة عن الخطط.

وتم التنسيق والتعاون بين إدارة سلامة ومأمونية المياه وإدارة التوعية بالشركة لتكثيف حملات التوعية لزيادة الوعي البيئي فيما يخص "مصادر المياه – المحافظة على شبكات الصرف الصحي".

وفيما يخص محطات معالجة الصرف الصحي، تابع رئيس مياه كفر الشيخ، أنه تم الحصول على الموافقات البيئية لمحطات معالجة الصرف الصحي "العجوزين، دسوق، سنهور المدينة، شباس الملح، الحامول، بلطيم"، بالتنسيق مع شئون البيئة بمحافظة الغربية، وتم إنهاء إجراءات تراخيص السيب النهائية ل11 محطة معالجة صرف صحي، بالتنسيق مع الإدارة العامة لصرف شرق وغرب كفر الشيخ.

وتابع عبدالفني، أنه تم تحليل نحو 4782 عينة بمعامل محطات معالجة الصرف الصحى، ويتم مراقبة صرف المخلفات السائلة للمنشآت الصناعية من خلال الإدارة العامة للصرف الصناعي للحفاظ على الشبكات ومحطات معالجة الصرف الصحي.

وأردف أنه تم إجراء المراجعات الداخلية الخاصة بمعامل ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي؛ للوقوف على الإجراءات التصحيحية المطلوبة لرفع كفاءة المعامل والمحطات بالشركة، ويساهم قطاع الجودة والمعامل بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب بالشركة، في تفعيل المشاركة الطلابية ومتطلبات سوق العمل والرغبة في تنمية مواهب وقدرات الطلاب التكنولوجية والفنية لمواكبة التطور التكنولوجي في نظم الجودة، من خلال تنظيم زيارات دورية لطلاب المدارس.

يأتي ذلك بالتعاون مع إدارة التوعية بالشركة ومعمل المنطقة لرفع المستوى التعليمي والثقافي لدى الطلاب بالإضافة إلى التدريب الصيفي لطلاب كلية العلوم بمعامل محطات الشركة.