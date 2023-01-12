النقض تؤيد براءة المتهمين في واقعة سيدة الكرم

قضت محكمة النقض، بتأييد براءة المتهمين في الواقعة المعروفة إعلاميا بسيدة الكرم في مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا.



وفي ديسمبر 2020 قضت محكمة جنايات المنيا، ببراءة المتهمين الثلاثة في واقعة تعرية السيدة سعاد ثابت، 70 سنة، والمعروفة إعلاميا بواقعة سيدة الكرم في مركز أبوقرقاص بعد مشاجرة بين أبناء القرية.



والمتهمون هم: نظير إسحق أحمد عبد الحافظ، وعبد المنعم إسحق أحمد عبد الحافظ، وإسحق أحمد عبد الحافظ.



وشهدت قرية الكرم التابعة لمركز أبوقرقاص، مشاجرة في 20 مايو 2016، على خلفية تردد شائعة عن علاقة بين ربة منزل متزوجة، وشاب قبطي متزوج.



وتمت إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة، حيث صدر حكم غيابي عليهم في 11 يناير 2020 بالسجن 10 سنوات، وتم إعادة إجراءات محاكمتهم حضوريا فصدر لصالحهم حكم بالبراءة.