 النقض تؤيد براءة المتهمين في واقعة سيدة الكرم - بوابة الشروق
الخميس 12 يناير 2023 11:16 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟

النتـائـج تصويت

النقض تؤيد براءة المتهمين في واقعة سيدة الكرم

نهاد القادوم
نشر في: الخميس 12 يناير 2023 - 10:56 م | آخر تحديث: الخميس 12 يناير 2023 - 10:56 م
قضت محكمة النقض، بتأييد براءة المتهمين في الواقعة المعروفة إعلاميا بسيدة الكرم في مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا.

وفي ديسمبر 2020 قضت محكمة جنايات المنيا، ببراءة المتهمين الثلاثة في واقعة تعرية السيدة سعاد ثابت، 70 سنة، والمعروفة إعلاميا بواقعة سيدة الكرم في مركز أبوقرقاص بعد مشاجرة بين أبناء القرية.

والمتهمون هم: نظير إسحق أحمد عبد الحافظ، وعبد المنعم إسحق أحمد عبد الحافظ، وإسحق أحمد عبد الحافظ.

وشهدت قرية الكرم التابعة لمركز أبوقرقاص، مشاجرة في 20 مايو 2016، على خلفية تردد شائعة عن علاقة بين ربة منزل متزوجة، وشاب قبطي متزوج.

وتمت إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة، حيث صدر حكم غيابي عليهم في 11 يناير 2020 بالسجن 10 سنوات، وتم إعادة إجراءات محاكمتهم حضوريا فصدر لصالحهم حكم بالبراءة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك