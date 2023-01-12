باحث بالشأن الأمريكي: الانقسام في الحزب الجمهوري عميق وسيخفقون في الانتخابات

أكد عمرو عبد العاطي، باحث في الشئون الأمريكية، أن نتيجة انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي كشفت عن الانقسام الحزبي والسياسي، والذي لم تشهده أمريكا منذ عقود طويلة، لافتا إلى أن أمريكا كانت تتميز بأنها دولة مؤسسات إلا أنها الآن تعيش انقسامات كبيرة بين الحزب الديمقراطي والجمهوري.

وأضاف "عبد العاطي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الانقسام في الحزب الجمهوري عميق، كما أن هذا الانقسام سيكون له تأثير على السياسية في أمريكا سواء الداخلية أو الخارجية، مشددًا على أن الانقسام في الحزب الجمهوري سيجعلهم يخفقون في الانتخابات المقبلة، كما أن كل حزب يريد تحقيق نجاحات داخلي له وذلك قبل أشهر من الانتخابات.

وأشار إلى أن هناك انقسام في الحزب الجمهوري لتقديم المساعدات لأوكرانيا، كما أن هذا الانقسام سيؤثر على معالجة القضايا الداخلية والخارجية، مؤكدًا أن منطقة الشرق الأوسط بات في مرتبة متأخرة بنسبة للاهتمام الأمريكي بها، إلا أن هناك ضغط على الإدارة لتغير سياسة أمريكا في التعامل مع القضية الإيرانية خلال الفترة المقبلة.