انتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» فيديو لمجموعة من الأفراد في باكستان، وهم يتشاجرون للحصول على كيس دقيق، وذلك في ظل إحدى أسوأ الأزمات الغذائية في البلاد.

وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن البلاد تواجه نقصا في حبوب القمح في أجزاء مختلفة من البلاد، كما أن هناك نقصا كبيرا في القمح في مناطق مختلفة مثل مقاطعات خيبر باختونخوا والسند وبلوشستان.

Situation in #Sindh

Food crisis in Neuclear Power People r fighting for 10 kg bag of flour 🤔🤔🤔🤔 pic.twitter.com/ChWGDfOk5Z