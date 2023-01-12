 فيديو.. شجار على كيس دقيق في باكستان - بوابة الشروق
الخميس 12 يناير 2023 3:38 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟

النتـائـج تصويت

فيديو.. شجار على كيس دقيق في باكستان

شجار على كيس دقيق في باكستان
شجار على كيس دقيق في باكستان
هديل هلال
نشر في: الخميس 12 يناير 2023 - 3:28 م | آخر تحديث: الخميس 12 يناير 2023 - 3:28 م

انتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» فيديو لمجموعة من الأفراد في باكستان، وهم يتشاجرون للحصول على كيس دقيق، وذلك في ظل إحدى أسوأ الأزمات الغذائية في البلاد.

وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن البلاد تواجه نقصا في حبوب القمح في أجزاء مختلفة من البلاد، كما أن هناك نقصا كبيرا في القمح في مناطق مختلفة مثل مقاطعات خيبر باختونخوا والسند وبلوشستان.

 

 

وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، تصل الأسعار الحالية للكيس الواحد إلى 3000 روبية باكستانية، أي (حوالي 13 دولارًا أمريكيًا).

وقد أدى ذلك إلى إثارة الاضطرابات في شوارع باكستان بين الفئات ذات الدخل المنخفض.

ووفقا لتقرير في The Express Tribune، يضطر الأشخاص إلى الوقوف لساعات في طوابير طويلة للحصول على دعم من القمح والطحين.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية الأخرى والمواد الأساسية في البلاد بشكل كبير.

وظهرت على منصات التواصل الاجتماعي عدة مقاطع فيديو لأشخاص يتشاجرون على أكياس قمح، كما يمكن رؤية شاحنات صغيرة محملة بالقمح والدقيق برفقة حراس مسلحين، لتجنب الاشتباكات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك