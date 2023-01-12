انتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» فيديو لمجموعة من الأفراد في باكستان، وهم يتشاجرون للحصول على كيس دقيق، وذلك في ظل إحدى أسوأ الأزمات الغذائية في البلاد.

وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن البلاد تواجه نقصا في حبوب القمح في أجزاء مختلفة من البلاد، كما أن هناك نقصا كبيرا في القمح في مناطق مختلفة مثل مقاطعات خيبر باختونخوا والسند وبلوشستان.

Situation in #Sindh

Food crisis in Neuclear Power People r fighting for 10 kg bag of flour 🤔🤔🤔🤔 pic.twitter.com/ChWGDfOk5Z — ᴴᵘᵐˢᵃᶠᵃʳ (@humsafar2706) January 10, 2023

وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، تصل الأسعار الحالية للكيس الواحد إلى 3000 روبية باكستانية، أي (حوالي 13 دولارًا أمريكيًا).

وقد أدى ذلك إلى إثارة الاضطرابات في شوارع باكستان بين الفئات ذات الدخل المنخفض.

ووفقا لتقرير في The Express Tribune، يضطر الأشخاص إلى الوقوف لساعات في طوابير طويلة للحصول على دعم من القمح والطحين.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية الأخرى والمواد الأساسية في البلاد بشكل كبير.

وظهرت على منصات التواصل الاجتماعي عدة مقاطع فيديو لأشخاص يتشاجرون على أكياس قمح، كما يمكن رؤية شاحنات صغيرة محملة بالقمح والدقيق برفقة حراس مسلحين، لتجنب الاشتباكات.