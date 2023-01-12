ماليزيا تستهدف المحافظة على مستوى الإنفاق في ميزانية العام الجديد

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قال وزير الاقتصاد الماليزي رافيدي رملي، إن حكومته تستهدف المحافظة على مستوى الإنفاق الذي حددته الحكومة السابقة في ميزانية العام الجديد 2023، في حين تبقي عينها على أهداف ضغط الإنفاق المالي الحالية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن رافيدي قوله في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن الحكومة تبحث تسريع "المشروعات ذات التأثير المرتفع" في خطة الإنفاق المعدلة لعام 2023 والمقرر تقديمها للبرلمان في 24 فبراير المقبل.

وأضاف أن هذه المشروعات تضم مشروعات الأمن الغذائي وسلاسل القيمة بالإضافة إلى تكنولوجيا الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة.

وتحاول وزارة الاقتصاد الماليزية توفير المزيد من الموارد لتخصيصها لرفع مهارة قوة العمل حتى تتمكن من تلبية طلبات الصناعة.

وقال الوزير "ما نحاوله لتحقيق التوزان الآن هو كيفية مواصلة المسار، بنفس المبالغ التي لدينا، مع مراعاة هدف خفض عجز الميزانية الذي يجب علينا تحقيقه".

يذكر أن الحكومة السابقة برئاسة رئيس الوزراء السابق إسماعيل صبري يعقوب قدمت في أكتوبر الماضي ميزانية أكثر تشددا للعام المالي الجديد؛ بهدف خفض العجز المالي للحكومة.