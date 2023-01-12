 سجن جندي روسي 5 سنوات لرفضه القتال في أوكرانيا - بوابة الشروق
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سجن جندي روسي 5 سنوات لرفضه القتال في أوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية
هديل هلال
نشر في: الخميس 12 يناير 2023 - 3:54 م | آخر تحديث: الخميس 12 يناير 2023 - 3:54 م

حكمت محكمة روسية، على جندي يبلغ 24 عاما، بالسجن خمس سنوات؛ لرفضه القتال في أوكرانيا، وفق ما قال مسؤولون، اليوم الخميس.

وقال المكتب الإعلامي للمحاكم في منطقة باشكورتوستان في جنوب الأورال في بيان، إن «الجندي لم يكن يريد المشاركة في عملية عسكرية خاصة، وبالتالي لم يلتحق بالخدمة في مايو 2022».

وبحسب ما نشره موقع «يورونيوز عربية»، أضاف البيان أن سلطات إنفاذ القانون عثرت على الجندي مارسيل كاندروف، في سبتمبر.

وبشكل منفصل، قالت محكمة عسكرية إنها حكمت على «كاندروف» بالسجن خمس سنوات، بتهمة التهرب من الخدمة العسكرية، خلال التعبئة لأكثر من شهر.

وكانت روسيا قد أعلنت تعبئة 300 ألف رجل أواخر سبتمبر، لدعم القوات الروسية ميدانيا في أوكرانيا.


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