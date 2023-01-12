انطلق اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة أحمد السجينى، وحضور خالد عبد الغفار وزير الصحة، و اعتذار وزير الزراعة، وومثلى الحكومة من وزارة البيئة والزراعة والإدارة المحلية.

يأتي الاجتماع لمناقشة خطة الحكومة بشأن وضع رؤية لمواجهة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية فى ضوء الاستراتيجية التى تم التوافق عليها مع الحكومة وبعض الجمعيات الأهلية المختصة بالرفق بالحيوان.

شهدت بداية الاجتماع، تصريحات من النائب أحمد السجيني، قال فيها: "سعر الدولار وصل إلى 30 جنيها، لكن لا توجد إشكالية فى وجود تحدي اقتصادي كما يتم تصوير الأمر، لأن الأهم هو كيفية مواجهته، ويجب أن يكون هناك تغيير في بعض السياسات ومفردات الخطاب، والاقتصاد فى العلم اقترن بالعلوم السياسة".

وطالب النائب أحمد السجيني، بإزالة النظرة القاتمة المنتشرة، داعياً الحكومة للاستماع إلى اللجان النوعية بمجلس النواب، لما لها من خبرة وتواصل مع المواطنين فى الشارع.