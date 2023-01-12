علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الشقيقين الإيرانيين اللذين اعتقلا في مداهمة لمكافحة الإرهاب في بلدة كاستروب-روكسيل بالقرب من مدينة دورتموند الألمانية مطلع الأسبوع الجاري، كانا ينتظران تسلم بذور مادة الريسين السامة في اليوم السابق للمداهمة أو في اليوم نفسه.

ووفقا لمصادر التحقيق، تم اكتشاف ذلك في محادثات على الهواتف المحمولة للمشتبه بهما.

وكان من الممكن أن ينتج المشتبه بهما سما قاتلا من هذه البذور. ومن غير الواضح ما إذا كانت عملية التسليم قد تمت. وفي البداية، لم يتم العثور على أي شيء أثناء تفتيش شقة أحدهما / 32 عاما/ بالإضافة إلى مرآبين.

يشار إلى أن الريسين هو بروتين شديد السمية ومدرج رسميا في ألمانيا كسلاح بيولوجي.

وتتواصل التحقيقات مع الشاب /32 عاما/ وشقيقه /25 عاما/.

وألقت قوة مهام خاصة القبض على الرجلين مساء السبت. ويتهمهما المدعي العام في دوسلدورف بالتآمر لارتكاب جريمة، وهي القتل.