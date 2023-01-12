كيري يتوجه إلى الإمارات وسويسرا للمشاركة في فعاليات مناخية

من المقرر أن يتوجه المبعوث الأمريكي الرئاسي الخاص للمناخ جون كيري إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي في الفترة من 12 إلى 16 يناير للمشاركة في الفعاليات التي ستقام بمناسبة "أسبوع أبوظبي للاستدامة"، بما في ذلك اجتماع الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، واجتماع منتدى الطاقة العالمي، والقمة العالمية لطاقة المستقبل، إلى جانب عقد سلسلة من الاجتماعات مع نظرائه الأجانب حول أولويات دبلوماسية المناخ لعام 2023.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أنه بعد ذلك، يسافر كيري إلى دافوس في سويسرا، في الفترة من 17 إلى 20 يناير لتشجيع قادة الحكومات وروّاد القطاع الخاص على مستوى العالم المشاركين في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي للانخراط في مناقشة العمل المتعلق بالمناخ، بما في ذلك ما يتعلق بالمرونة المناخية والتمويل والحدّ من إزالة الغابات وإزالة الكربون من قطاع الشحن والإشراف على المحيطات وأمن الطاقة وتخفيف غاز الميثان والنمو المستدام على المدى الطويل.