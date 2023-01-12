زاخاروفا: روسيا لا تتفق مع موقف تركيا بشأن خطة السلام الأوكرانية المزعومة

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن روسيا لا تتفق مع موقف تركيا التي تدعم خطة السلام الأوكرانية المزعومة.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن أنقرة تدعم خطة كييف المكونة من 10 نقاط لتسوية الوضع في أوكرانيا، مضيفا أن الجانب التركي يعمل على هذه الوثيقة.

وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية، نقلتها وكالة نوفوستي اليوم: "نحن على دراية جيدة بتقييم تركيا لما يسمى بخطة زيلينسكي للسلام، ولا يمكننا الاتفاق معه، فمن غير المرجح أن يساهم دعم أنقرة لهذا المشروع لنظام كييف في البحث عن السبل الناجعة لتحقيق السلام في أوكرانيا".

وأضافت: "لقد أكدنا مرارا وتكرار أن هذه الخطة غير مقبولة لبلدنا".

وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا بأن كييف ترغب في عقد "قمة سلام" في مقر الأمم المتحدة بنهاية فبراير مع الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش كوسيط محتمل.

وذكر مكتب جوتيريش أنه مستعد للتوسط فقط بشرط موافقة جميع الأطراف المعنية، بما فيها روسيا.

وشدد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف على أنه لا توجد حتى الآن أي "خطة سلام" لأوكرانيا، وأن الخطة التي لا تأخذ في الاعتبار حقائق اليوم المتعلقة بأراضي روسيا ومناطقها الجديدة، لا يمكن أن تكون سلمية.