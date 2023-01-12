حماة الوطن يوقع بروتوكول تعاون مع هيئة تنشيط السياحة بمطروح

قال عيسي أبو تمر أمين حزب حماة الوطن بمطروح، إنه من المقرر السياحة توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع مسئولي السياحة بالمحافظة وهيئة تنشيط السياحة لوضع خطة للترويج لمدينة مرسي مطروح سياحياً في موسم الصيف، وواحة سيوة خلال فصل الشتاء.

وأكد أمين حزب حماة الوطن بمطروح، أن ذلك انطلاقاً من أهمية دور السياحة بمصر، خاصة بعد أصبح الساحل الشمالي الغربي لمصر محط أنظار العالم بعد إقامة مدينة العلمين الجديدة درة المدن الساحلية علي ساحل البحر المتوسط "عاصمة مصر السياحية" لتنافس أشهر المدن الأوروبية في الجمهورية الجديدة.



وأكد أن أمانة السياحة بالحزب ساهمت في حل مشكلة ارتفاع منسوب المياه علي المنتجعات والقري السياحية والفنادق بواحة سيوة من خلال التواصل مع الأجهزة الأمنية.

وأشار إلي قيام أمانة السياحة بالترويج للسياحة بواحة سيوة خلال المؤتمرات والفعاليات الهامة التي تعقد في الفنادق والمنتجعات السياحية لضيوفها من متاحف ومناطق أثرية وبيئية، وتوزيع شنط، تحتوي علي برشورات للترويج للسياحة من الحزب علي الزائرين ومحبي الواحة.