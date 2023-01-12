دبي تُطلق أول فريق شرطة نسائي متخصص في العمليات الخاصة

أعلنت شرطة دبي بالإمارات اليوم الخميس تأهيل وتأسيس أول فريق نسائي تكتيكي متخصص في العمليات الخاصة.



وقال القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله المري، إن شرطة دبي تفخر بطموح وشغف كوادرها من العنصر النسائي، وإصرارهن على الالتحاق بالمجالات والتخصصات الصعبة، التي دأب الرجال على احتكارها، مثل العمليات الخاصة.



من جهته، قال مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت بدبي العميد راشد الفلاسي، إن الإدارة استقطبت عناصر نسائية عسكرية برتب مختلفة من جميع الإدارات العامة ومراكز الشرطة، للالتحاق بهذا الفريق التخصصي، وخضعن لاختبارات متعددة من قبل المدربين والمتخصصين في الإدارة، وعُرضت نتائج الاختبارات على لجنة لاختيار الأفضل من بينهن.



وخضعت عناصر الفريق لبرامج تدريبية تخصصية متعددة، منها الرماية التكتيكية والاقتحام والمداهمة والقناصة والتحمل، ما أكسبهن خبرة كبيرة، ووصلن إلى مستوى متقدم من الجاهزية التامة في أداء المهام والمشاركة في البطولات المحلية والعالمية.