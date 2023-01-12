مرتضى لـ كهربا: «خليك ورا الخطيب هيرميك في الشارع زي عاشور»

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن مشاركة محمود كهربا مع فريقه الأهلي لا تهمه نهائيًا، موضحًا أن ما يهمه هو الحصول على أموال الغرامة من اللاعب فقط.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية «كاس»، قد قررت إيقاف محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، لمدة 6 أشهر مع دفع غرامة 2 مليون دولار، بسبب رحيله عن فريقه السابق الزمالك قبل نهاية عقده.

وأضاف منصور في تصريحات لقناة ناديه: «ميهمنيش كهربا يلعب مع الأهلي ولا لا، أنا المهم عندي أنى أخد فلوس الغرامة اللي وصلت 80 مليون جنيه دلوقتي، بعد زيادة أسعار الدولار».

ووجه رئيس الزمالك رسالة لـ كهربا، قائلا: «خليك ورا الخطيب يا كهربا، لحد ما تبقى زي حسام عاشور كان كابتن الأهلي، وبعد كدا رماه في الشارع».

وتطرق للحديث عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، قائلا: «كفاية اللى بتعمله يا خطيب أنت والحكام، فرص عبيطة بتدخل أهداف ليك، واحنا المرمى بيكون فاضي والكرة مش بتدخل هدف».

وأتم: «حظوظ الزمالك في التتويج بالدوري الممتاز مازالت كبيرة، لدينا مباراتان مع الأهلي بـ 6 نقاط في الفترة القادمة».