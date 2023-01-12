زوج نائبة الرئيس الأمريكي يزور بولندا وألمانيا من أجل مكافحة معاداة السامية

يتوجه دوج إيمهوف زوج نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إلى ألمانيا وبولندا في إطار خطوات الإدارة الأمريكية من أجل مكافحة معاداة السامية المتنامية.

ويعتزم إيمهوف زيارة كراكوف البولندية أولا، حسبما أعلن مكتبه في واشنطن اليوم الخميس. ومن المقرر أن يزور النصب التذكاري لمعسكر أوشفيتز- بيركيناو بمناسبة اليوم العالمي لذكرى الهولوكوست الموافق 27 يناير وأن يشارك في مراسم وضع إكليل زهور هناك.

ومن يوم 30 يناير، سيكون إيمهوف في برلين لمقابلة المسؤولين عن مكافحة معاداة السامية. ووفقا لمكتبه يخطط الرجل (58 عاما) لإجراء محادثات مع ممثلي الجاليات اليهودية المحلية في بولندا وألمانيا.