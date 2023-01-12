لا تزال حركة طالبان المسيطرة على الحكم في أفغانستان مستمرة في انتهاك حرية المرأة الأفغانية بحرمانها من أساسيات حقوقها في الحياة، منذ وصولها للمرة الثانية لسدة الحكم في أغسطس عام 2021.

وأصدر زعيم طالبان الشيخ هبة الله آخوند زاده، 16 قرارا بشأن المرأة الأفغانية، أهمها ما صدر مؤخرا بمنع التحاقهن بالجامعات والمدارس ومنع عملهن في المؤسسات الأجنبية والمحلية.

وتأتي هذه القرارات بعد أن استطاعت المرأة الأفغانية التقدم في مجالات العمل والدراسة والحياة السياسية.

* وعود ذهبت مع الريح

على الرغم من تعهد حركة طالبان عند عودتها إلى السلطة في أغسطس 2021، بإبداء مرونة أكبر، فإنها سرعان ما تنصلت من وعودها.

يوم الثلاثاء الماضي، وضعت حكومة طالبان، مهلة 10 أيام لإغلاق صالونات التجميل النسائية في أفغانستان، كما قررت منع عمل الفتيات في المراكز التجارية، وذلك حسبما كشفته مصادر تحدثت لقناة "العربية".

وأضافت أن وفدا أمريكيا وصل إلى تركيا للقاء المجلس الأعلى لجبهة المقاومة الأفغانية، لبحث الحلول للأزمة في البلاد.

وكانت طالبان قد أصدرت في 22 ديسمبر الماضي، أوامر إلى المنظمات غير الحكومية في أفغانستان تمنع عمل النساء في هذه المنظمات، من دون تحديد ما إذا كانت هذه الأوامر تشمل العاملات الأجنبيات.

* حرمان من التعليم وإقصاء من العمل

مؤخرا قررت حكومة طالبان منع الأفغانيات من الالتحاق بالجامعات العامة والخاصة إلى أجل غير مسمى.

قبل 16 شهرا، زادت حركة طالبان التدابير المقيدة للحريات، لا سيما في حق النساء اللواتي استبعدن تدريجيا من الحياة العامة وأقصين من المدارس الثانوية.

حيث قال عدد من المسؤولين في طالبان إنه لم يكن هناك عدد كاف من المدرسين أو المال، وإنه ستتم إعادة فتح المدارس بمجرد تطوير منهج إسلامي.

يأتي ذلك فيما استبعدت النساء أيضا من غالبية الوظائف العامة أو أخذن أجورا زهيدة لحضهن على البقاء في المنزل.

وفرضت طالبان على وزارة التربية والتعليم فتح المدارس للذكور فقط، والسماح للفتيات بالدراسة من الصف الأول إلى السادس فقط، ومنع تعليمهن في المدارس المتوسطة والثانوية إلى أجل غير مسمى.

إلى ذلك أعلنت الحكومة الأفغانية منع النساء من العمل في المكاتب الحكومية ومراعاة الحجاب والامتناع عن ارتداء الملابس الملونة، كما طالبت مذيعات وموظفات في وسائل الإعلام بارتداء أقنعة حتى لا يمكن رؤية أفواههن وجزء من الوجه.

* حظر السفر والتنزه

لم يعد يحق للنساء السفر من دون رجل من العائلة، بالإضافة إلى أنه يجب عليهن ارتداء البرقع.

وفي نوفمبر الماضي، حظرت طالبان النساء من ارتياد المتنزهات والحدائق وصالات الرياضة والمسابح العامة.

* منع الأنشطة الرياضية والسفر بمحرم

كما قررت الحركة منع النساء من جميع الأندية الرياضية ومنع أنشطة جميع الفرق الرياضية النسائية التي شاركت في المسابقات الدولية قبيل وصول طالبان إلى السلطة، وفرضت قيودا على حركة النساء خارج المنزل.

وقررت الحكومة الأفغانية عدم السماح للنساء بالسفر دون محرم لأكثر من 78 كيلومترا، على أن يكون ذلك في الحالات الضرورية فقط، ووقف المسلسلات والأفلام التي مثلت فيها نساء، ومنع النساء من التردد على الحدائق العامة، ووقف جميع أنشطة الحمّامات النسائية في أفغانستان.