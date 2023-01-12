 القضاء الإيراني يعلق حكم إعدام بحق شاب شارك في مظاهرات - بوابة الشروق
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القضاء الإيراني يعلق حكم إعدام بحق شاب شارك في مظاهرات

د ب أ
نشر في: الخميس 12 يناير 2023 - 5:45 ص | آخر تحديث: الخميس 12 يناير 2023 - 5:45 ص

أوقف القضاء الإيراني مؤقتا الإعدام الوشيك لمتظاهر لمشاركته في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وفقا لتقارير إعلامية محلية.

وطلب محامي الشاب /19 عاما/ ويدعى "محمد ب"، إعادة المحاكمة أمام المحكمة العليا، حسبما ذكرت بوابة ميزان الإخبارية في البلاد يوم الأربعاء.

ونقلت منظمة العفو الدولية عن مدير العلاقات العامة في المحكمة قوله إن حكم الإعدام الصادر بحق الرجل قد تم تعليقه في انتظار نتيجة مراجعة قضائية.

وجاء هذا الإعلان بعد أيام قليلة من احتجاجات العديد من الأشخاص والأقارب الذين تجمعوا خارج سجن جوهردشت سيئ السمعة في كرج للتظاهر ضد الإعدام المزمع لرجلين.

ووفقا لبحث أجرته صحيفة نيويورك تايمز، ألقي القبض على "محمد ب" / 19 عاما/ في كرج، شمال غرب طهران. وكان القضاء الإيراني قد حكم عليه بالإعدام بزعم إضرام النار في مبنى حكومي وإصابة ضابط أمن.

ووفقا لمعلومات منظمة العفو الدولية، يواجه ما لا يقل عن 26 متظاهرا في إيران عقوبة الإعدام. وحتى الآن، تم إعدام أربعة متظاهرين.

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