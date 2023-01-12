جراحة تكميم المعدة: متى ينصح الطب بإجراء جراحة السمنة؟ وما فوائدها ومخاطرها؟

هناك عدة أنواع من جراحات المعدة التي استخدمت خلال العقود الماضية، منها ربط المعدة، تكميم المعدة (Gastric Sleeve)، وتحويل مسار الأمعاء (Gastric Bypass)، ولكن أكثرها شيوعاً هي تكميم المعدة وتحويل المسار، بحسب الجراح جورج الخوري، رئيس قسم جراحة المنظار والسمنة المفرطة، في الجامعة اللبنانية الأمريكية، والتي تحتوي على مستشفى رزق الجامعي في العاصمة بيروت، ومستشفى سان جون الجامعي في مدينة جونيه.

يقول الخوري إن جراحة السمنة تقسم إلى قسمين "قسم لعلاج مرض السمنة المفرطة، وقسم لعلاج أمراض مثل السكري وتشمع الكبد ومضاعفاتهما". ويوضح الخوري أن الجراحين المختصين بهذا النوع من الجراحات ليسوا "جرّاحي تجميل، بل نحن مختصون بعلاج مرض اسمه السمنة المفرطة، وهو مرض مزمن تماماً كالسكري وغيره من الأمراض المزمنة".

ويشرح الخوري أنه علينا التمييز "بين البدانة والسمنة المفرطة، فليس كل شخص بدين أو لديه وزن زائد يحتاج لجراحة. حين تصير السمنة خطراً على حياة الإنسان، بمعنى أنها تسبب مضاعفات صحية خطرة، مثل ارتفاع ضغط الدم، صعوبة في التنفس، آلام في المفاصل والظهر، سكري، شحوم في الشرايين، عندها نسميها سمنة مفرطة وننصح بإجراء تدخل جراحي".

يقول الجراح الذي عاين خلال مسيرته مئات المرضى: "إن زارنا شخص بدين، لا يعاني من مضاعفات خطرة بسبب الوزن، لا ننصحه على الفور بإجراء الجراحة، بل نطلب منه إحداث تغييرات في أسلوب حياته مثل التغذية الصحية والرياضة".

كذلك يوضح أن الجراحة تجرى لمساعدة المصابين بالسكري أو بأمراض أخرى مثل تشمع الكبد، بغض النظر عن الوزن، لأنها تساعد في تقليل امتصاص الجسم للسكر وتمنع تكدس الدهون، وبالتالي تساعد في منع تدهور حالة المريض.

التقييم الشامل والاحتراز

ربما يوحي الحديث عن شيوع جراحات تصغير المعدة، بأن اتخاذ قرار اجرائها أسهل مما هو في الواقع، وذلك مع توثيق تجارب مرضى تشي بوجود فوضى في المعايير والإجراءات في بعض الأحيان، أو استسهال في التوجه إلى الخيار الجراحي، حتى وإن لم تكن حالة المريض تتطلب ذلك.

فكيف يقيّم المختصون الحالة قبل اتخاذ القرار بإجراء جراحة تكميم المعدة أو عدمه؟

يقول الطبيب جورج الخوري إن جراحة السمنة تقتضي استشارة فريق متكامل من الأطباء، إلى جانب الجراح المختص بجراحات المنظار والسمنة.

"يجب أن يتمتع الجراح بالخبرة اللازمة لاختيار الجراحة التي تتناسب مع حالة المريض، وذلك مع استشارة طبيب جهاز هضمي، طبيب جهاز تنفسي، طبيب بنج، وأخصائي تغذية، إلى جانب طبيب نفسي لكي يقيّم حالة الشخص النفسية ويتأكد من عدم وجود حالات قد تشكل خطراً عليه مثل إدمان الكحول أو المخدرات".

ويشرح الطبيب أن المريض يحتاج إلى تحضير من قبل الفريق المختص قبل الجراحة، وإلى متابعة دقيقة بعد الجراحة. "كل شخص حالة مختلفة عن الآخر، لا يمكننا التعميم أو وضع الجميع في خانة واحدة، فكل مريض لديه حالة صحية نقيّمها على أساس حاجاته".

فقبل الجراحة، يوضح الطبيب للشخص ما ينتظره من آلام ومن تغير في نمط الحياة وكميات الطعام التي سيكون قادراً على تناولها، ونوعيات الغذاء التي سيكون عليه تجنبها. فبعد الجراحة يطلب من المريض تناول السوائل لفترة محددة، وبعدها الأطعمة الهشة وسهلة الهضم لأسابيع، بحسب حاجة كل مريض واستجابة معدته للغذاء.

يقول الخوري: "إن كان الشخص يعاني مثلاً من إدمان على الكحول أو المخدرات، نطلب من الطبيب النفسي مساعدته على حل تلك المشاكل قبل الجراحة، كي نضمن تخلصه من عادات تشكل خطراً على حياته، وإن كان لدينا أي شكّ نتريث بإجراء الجراحة".