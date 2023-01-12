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انتقد عماد متعب لاعب النادي الأهلي السابق، الحكم وليد عبدالرازق عقب نهاية مباراة الفريق الأحمر والمصري البورسعيدي، والتي أقيمت مساء اليوم الخميس.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، والتي أقيمت على ملعب الجيش ببرج العرب مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز.

وقال متعب في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: «الحكم احتسب 6 دقائق كوقت بدل ضائع فقط!، الحارس محمود جاد وقع فيهم لمدة دقيقتين وحصل تغييران كمان، والحكم مازودش غير دقيقة واحدة بس!».

وأضاف: «الأهلي لازم يشوفله حل في أزمة إهدار الفرص، الشوط الثاني الأداء كان جيد جدًا وضغط عالي، لكن المشكلة هي إهدار الفرص».

وأوضح متعب: «إهدار الفرص أصبح مبالغا فيه من لاعيبة الأهلي، والفريق داخل على مباراة قوية أمام الزمالك، ثم كأس العالم للأندية وهي فرصة لازم نستغلها».

وأتم: «يجب أن يكون هناك جزء أساسي في تدريبات الأهلي خلال الفترة القادمة، على كيفية استغلال الفرص».