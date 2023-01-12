المرصد السوري: مقتل وإصابة 40 من قوات النظام وفصائل مسلحة بريفي حلب وإدلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بمقتل وإصابة 40 من قوات النظام السوري وفصائل مسلحة معارضة في اشتباكين بين الطرفين بريفي حلب وإدلب.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي: "قصفت قوات النظام، صباح اليوم مناطق في محيط بلدة البارة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، كما تعرضت أماكن في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، لقصف بري من قبل قوات النظام، دون معلومات عن خسائر بشرية".

واستهدفت فصائل المعارضة ، مجموعة تابعة لقوات النظام بقذائف الهاون على محور كفربطيخ بريف إدلب الشرقي، وسط معلومات عن خسائر بشرية.

وأشار المرصد، إلى مقتل 12 من قوات النظام وثلاثة من هيئة تحرير الشام وإصابة 23 عنصرا آخرين في ثلاث عمليات على مواقع لقوات النظام والمسلحين الموالين لها بريفي حلب وإدلب أمس الأربعاء.