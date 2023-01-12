ضبط 15 طن عبوات عصائر منتهية الصلاحية في البحيرة

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نفذت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة في البحيرة، برئاسة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة اليوم الأربعاء، حملة تفيشية مشتركة مع إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة على المحلات.

وذلك فى إطار الجهود التي تقوم بها المحافظة وأجهزتها التنفيذية والرقابية بالمتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات والوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 83 ألف و106 عبوات عصائر مانجو طبيعي مختلفة الأحجام والأشكال بوزن إجمالي 15 طنا منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي طبقا لتواريخ الإنتاج المدونة على العبوات بأحد الشركات الكبرى التى تقوم بتصنيع العصائر بقصد إعادة تصنيعها وطرحها مرة أخرى للبيع للاستهلاك الآدمي وقيد محضر الضبط برقم 803 جنح مركز شرطة بدر لسنة 2023 وللعرض على النيابة العامة للتصرف.

وكما أسفرت الحملة عن ضبط بأحد المنشآت الغذائية 740 عبوة مواد غذائية غذائية مختلفة الأصناف الأشكال من اطباق جبن ولانشون وحلاوة طحينية وقشطة بدون بيانات إنتاج أو صلاحية وكذلك ملح طعام مغشوش بناءً علي تقرير المعمل الإقليمي بوزن إجمالي 185 كيلو، وقيد محضر الضبط برقم 804 جنح مركز شرطة بدر لسنة 2023 وللعرض على النيابة العامة للتصرف.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.