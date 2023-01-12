صلاح ريكو يبدأ مرحلة التأهيل بعد جراحة الصليبي

يخضع صلاح ريكو لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي فريق غزل المحلة، لفحوصات طبية جديدة من أجل بداية مرحلة التأهيل من جراحة الرباط الصليبي التي خضع لها مؤخرًا.

وكان اللاعب قد أعلن خلال الساعات الماضية، إجراءه عملية الرباط الصليبى بنجاح، داعيا الله أن يتم شفاءه، ليتأكد نهاية موسمه مع فريق المحلة بشكل رسمى.

وكتب صلاح ريكو، عبر حسابه الشخصى على موقع «فيسبوك»: «الحمد لله الذي أكرمنى وأنعم على بالصحة والعافية، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.. تم إجرائى اليوم عملية الرباط الصليبى أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينى».

وأثبتت الأشعة التي أجراها صلاح ريكو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى غزل المحلة، إصابته بقطع في الرباط الصليبي، ليخضع اللاعب للعملية الجراحية.

وتعرض صلاح ريكو للإصابة في مباراة فريقه أمام سموحة، وعلى إثرها غادر الملعب ودخل كريم مصطفى بديلًا له في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.