الصحة العالمية تؤكد أهمية مشاركة المعلومات حول التسلسل الجيني لفيروس كورونا

أكد رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أهمية مشاركة المعلومات حول التسلسل الجيني لفيروس كورونا.

وأضاف تيدروس، في بيان نقله موقع الأمم المتحدة الإلكتروني، أنه على الرغم من أن التعرف على التسلسل الجيني لفيروس كورونا أمر حيوي للكشف عن المتغيرات الجديدة وتتبعها إلا أنه يجب تكثيف مشاركة هذه المعلومات على مستوى العالم.

وأشار إلى أنه "منذ ذروة موجة أوميكرون، انخفض عدد التسلسلات التي يتم مشاركتها بأكثر من 90 في المائة وانخفض عدد البلدان التي تشارك التسلسلات بمقدار الثلث".

وأشار رئيس منظمة الصحة العالمية إلى أن التسلسل الأول للفيروس المسبب لكورونا تمت مشاركته مع العالم منذ ثلاث سنوات مما مكّن من تطوير الاختبارات واللقاحات ضد المرض.

وقال: "إننا نحث جميع البلدان التي تشهد الآن انتقالًا مكثفًا لزيادة التسلسل ومشاركة تلك التسلسلات".