عضو السيادة الانتقالي السوداني يثني على مواقف مصر الداعمة للخرطوم

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني الدكتور الهادي إدريس يحيى، أزلية العلاقات السودانية المصرية، وحرص السودان على تطويرها، بما يلبي طموحات وآمال الشعبين الشقيقين.

وأثنى خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم، السفير هاني صلاح سفير جمهورية مصر العربية لدى السودان، على مواقف مصر الداعمة للسودان في المحافل الإقليمية والدولية، ولدفع جهود تحقيق الاستقرار والأمن والتوافق السياسي.

وقال السفير هاني صلاح، في تصريح صحفي، إنه أطلع خلال اللقاء، على التطورات التي تشهدها العملية السياسية بالسودان، والتي وصلت لمراحلها النهائية، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السودانية «سونا».

وعبر سفير مصر لدى السودان، عن ترحيب مصر وارتياحها، لما تشهده الساحة السياسية السودانية من تطورات، بدأت منذ الخامس من ديسمبر الماضي بالتوقيع على الاتفاق الإطاري، وأعقبته بداية المرحلة النهائية للعملية السياسية، مشيراً إلى أن مصر كانت أول دولة اصدرت بيانَ ترحيبٍ في هذا الصدد.

ولفت السفير هاني صلاح، إلى أن اللقاء استعرض تحركات مصر، َوما طرحته من أفكار ومبادرات للأطراف السودانية بهدف التوصل إلى توافق سياسي بين مختلف القوى والمكونات، وذلك في إطار دعم ما هو موجود من تفاهمات وتوافقات سودانية - سودانية.

وأضاف أن اللقاء أكد أهمية استمرار مصر في جهودها، من أجل الحفاظ على وحدة واستقرار السودان، وسرعة التوصل إلى رؤية مشتركة بين مختلف القوى السودانية، حتى تتمكن من تجاوز المرحلة الانتقالية بكل سهولة ويسر.

وذكر أن اللقاء تناول مشاركة بلاده، في معرض الخرطوم الدولي بأكثر من ستة عشر شركة، والذي من المقرر إقامته خلال الفترة من ٢٤ إلى ٣١ يناير الجاري، مؤكداً أن التعاون الثنائي بين الخرطوم والقاهرة في تزايد مستمر.

وأشار إلى حرص البلدين على إحياء انعقاد اللجان الثنائية بينهما، لتنعقد أولى هذه اللجان في منتصف فبراير المقبل.