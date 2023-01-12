رئيس الجزائر: أكدت لرئيس فيفا استعدادنا لاستضافة مباريات عالمية

عبر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، استعداد بلاده لاستضافة مباريات وبطولات دولية وإفريقية في المستقبل.

وقال تبون، في مؤتمر صحفي بعد إشرافه على تدشين ملعب "نيلسون مانيلا" في حضور جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وباتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف): "قلت لرئيس فيفا إننا على استعداد لاستضافة مباريات وحتى بطولات دولية وتقديم يد المساعدة لهم في أي وقت، وأبلغت نفس الكلام لرئيس كاف أيضا، في حال فكروا في تنظيم مباريات ومسابقات أخرى".

وأضاف: "اليوم ملعب نيلسون مانديلا جاهز لاحتضان بطولة أفريقيا للاعبين المحليين ونتمنى أن نستضيف بطولات أخرى".

وترشحت الجزائر لاستضافة نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025.

وأكد الرئيس الجزائري عن إنجاز ملعبين بولايتي ورقلة وبشار جنوبي البلاد بنفس المواصفات "العالمية"، لافتا إلى توسعة ملعب الخامس يوليو وتغطيته بسقف معدني، وقرب الانتهاء من ملعبي الدويرة وتيزي وزو.

مع إمكانية بناء ملاعب جديدة شرقي الجزائر.

واستطرد تبون "كل هذه المنشآت وبدون ديماجوجية هي في الحقيقة موجهة للشباب الجزائري الذي يمثل أولوية بالنسبة لنا. 72% من سكان الجزائر تقل أعمارهم عن 35 عاما".

وبرر تبون إطلاق اسم الزعيم الأفريقي الراحل "نيلسون مانديلا"، على ملعب براقي الجديد، بالعلاقة الخاصة التي كانت تربط مانديلا بالجزائر التي كان يصفها بأنه بلده ووطنه.

واختتم تبون حديثه قائلا "نحن اليوم أمام إثبات الانتماء والهوية الأفريقية بعدما أثبتنا انتمائنا المتوسطي (تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط)، وتنظيمنا باقتدار للقمة العربية".

ويلتقي المنتخب الجزائري مع نظيره الليبي غدا الجمعة، في افتتاح النسخة السابعة لبطولة أفريقيا للاعبين المحليين التي تستمر حتى الرابع من فبراير المقبل.