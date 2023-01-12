السيطرة على حريق في مخلفات خلف محطة قطارات الزقازيق

تمكنت قوات الحماية المدنية في مديرية أمن الشرقية من السيطرة على حريق نشب في مخلفات وسط منطقة الورش الهندسية خلف محطة قطارات الزقازيق، وذلك بعد الدفع بثلاث سيارات إطفاء، دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارا من إدارة البحث الجنائي يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في مخلفات وسط الورش الهندسية خلف محطة قطارات الزقازيق في مدينة الزقازيق.

على الفور، دفعت قوات الحماية المدنية في مديرية أمن الشرقية بثلاث سيارات إطفاء إلى موقع الحريق.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، فيما دفع مرفق الإسعاف بعدد من السيارات إلى موقع البلاغ تحسبا لوقوع مصابين جراء الحريق، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون إصابات أو خسائر في الأرواح.