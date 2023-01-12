تراجع طفيف في عدد طلبات إعانة البطالة بأمريكا

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الخميس، تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بنسبة طفيفة.

وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن عدد الطلبات خلال الأسبوع المنتهي يوم 7 يناير الماضي بلغ 205 آلاف طلب بتراجع قدره 1000 طلب عن الأسبوع السابق الذي سجل 206 آلاف طلب.

جاء التراجع مفاجئا للمحللين الذين توقعوا ارتفاع العدد إلى 215 ألف طلب مقابل 204 آلاف طلب خلال الأسبوع السابق.

ومع هذا التراجع الطفيف وصل عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة لأقل مستوياته منذ الأسبوع المنتهي في 24 ديسمبر الماضي حيث سجل 190 ألف طلب.

في الوقت نفسه، أظهرت بيانات وزارة العمل أن متوسط عدد الطلبات خلال الأسابيع الأربعة الماضية الأقل تقلبا تراجع إلى 5ر212 ألف طلب أسبوعيا خلال الأسبوع الماضي، بانخفاض قدره 1750 طلبا عن الأسبوع السابق الذي سجل 25ر214 ألف طلب.

كما تراجع عدد طلبات الإعانة المستمرة خلال الأسبوع المنتهي في 31 ديسمبر الماضي بمقدار 63 ألف طلب إلى 634ر1 مليون طن.

وتراجع متوسط عدد طلبات الإعانة المستمرة خلال الأسابيع الأربعة الماضية إلى مليون و5ر679 ألف طلب بانخفاض نسبته 8750 طلبا عن الأسبوع السابق الذي سجل مليون و25ر688 ألف طلب.